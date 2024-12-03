Coventry Telegraph: желтизну кожи назвали признаком рака поджелудочной железы

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) раскрыла главные признаки агрессивного и тихого вида рака — рака поджелудочной железы. Их специалисты перечислили на странице организации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Первым признаком этого заболевания эксперты назвали желтизну кожи. Они предупредили, что желтизну не всегда можно заметить на смуглой или темной коже, однако у человека могут желтеть и белки глаз, что более заметно. Также при этом заболевании может появляться высокая температура, ощущение жара или озноба, диарея, запор или другие изменения в стуле.

При раке поджелудочной железы может возникать боль в верхней части живота и спины, потеря аппетита или необъяснимое похудение, а также чувство усталости или упадка сил. У людей с этим видом рака также могут развиться тошнота, рвота и другие симптомы расстройства желудка, зуд кожи и потемнение мочи.

Специалисты уточнили, что наличие этих симптомов не означают, что человек болен раком поджелудочной железы. Однако при их появлении эксперты призвали пройти обследование.

Ранее стала известна история жительницы Канады по имени Тейлор Динн Рой, которая много лет принимала одышку и зуд кожи за признаки старения. Впоследствии выяснилось, что они были симптомами рака, который у нее обнаружили в запущенной стадии.