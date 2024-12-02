Женщина приняла зуд на коже за признак старения и оказалась больна раком

The Sun: женщина годами принимала одышку и зуд за старение, а это был рак

Жительница Канады по имени Тейлор Динн Рой много лет принимала одышку и зуд кожи за признаки старения. Однако в итоге оказалось, что это были симптомы рака крови, который у женщины обнаружили уже в запущенной стадии, сообщило издание The Sun.

Женщина рассказала, что в течение многих лет у нее иногда возникала спонтанная боль, была сильная усталость, одышка, зуд кожи, однако это не вызывало у нее тревоги. До этого врачи выявили у нее фолликулярную экзему, поэтому проблемы с кожей она списывала на болезнь.

«Я была не в лучшей форме. Но приняла свое недомогание за признаки старения», — вспомнила она.

Когда Динн Рой нашла большое уплотнение на коже, она все же обратилась к врачу. После УЗИ ей назначили биопсию, по результатам которой диагностировали у нее рак крови. К тому времени рак дал метастазы в легкие и позвоночник.

«В тот момент, когда мне сказали, что у меня рак, весь мир вокруг меня словно остановился. Несколько минут я чувствовала, что все вокруг нереально. Все, чего я хотела, выздороветь и завести семью. Сейчас, в 32 года, я веду борьбу всей своей жизни», — заявила женщина.

Ранее стала известна история жителя Великобритании Саймона Хитона, который пытался бородой замаскировать прыщ от вросшего волоса. Лишь несколько месяцев спустя стало понятно, что у него опухоль на лице.