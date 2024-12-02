Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 2 декабря 2024Забота о себе

Женщина приняла зуд на коже за признак старения и оказалась больна раком

The Sun: женщина годами принимала одышку и зуд за старение, а это был рак
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: thesun.co.uk

Жительница Канады по имени Тейлор Динн Рой много лет принимала одышку и зуд кожи за признаки старения. Однако в итоге оказалось, что это были симптомы рака крови, который у женщины обнаружили уже в запущенной стадии, сообщило издание The Sun.

Женщина рассказала, что в течение многих лет у нее иногда возникала спонтанная боль, была сильная усталость, одышка, зуд кожи, однако это не вызывало у нее тревоги. До этого врачи выявили у нее фолликулярную экзему, поэтому проблемы с кожей она списывала на болезнь.

«Я была не в лучшей форме. Но приняла свое недомогание за признаки старения», — вспомнила она.

Когда Динн Рой нашла большое уплотнение на коже, она все же обратилась к врачу. После УЗИ ей назначили биопсию, по результатам которой диагностировали у нее рак крови. К тому времени рак дал метастазы в легкие и позвоночник.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

«В тот момент, когда мне сказали, что у меня рак, весь мир вокруг меня словно остановился. Несколько минут я чувствовала, что все вокруг нереально. Все, чего я хотела, выздороветь и завести семью. Сейчас, в 32 года, я веду борьбу всей своей жизни», — заявила женщина.

Ранее стала известна история жителя Великобритании Саймона Хитона, который пытался бородой замаскировать прыщ от вросшего волоса. Лишь несколько месяцев спустя стало понятно, что у него опухоль на лице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

      В Кремле ответили на слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

      В Тернополе произошли взрывы

      В Госдуме раскритиковали решение Байдена накачать Украину оружием

      В Брянской области уничтожили два беспилотника

      В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ

      На Западе заявили об угрозе будущему Украины из-за одного решения

      В ДНР заявили о переброске новых частей ВСУ в Торецк

      Военный корреспондент погиб в ДТП в Луганске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше