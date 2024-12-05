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11:08, 5 декабря 2024Россия

В России высказались о вероятности очной встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа допустил очную встречу Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил очную встречу президента России Владимира Путина и избранного новым президентом США Дональда Трампа после его инаугурации. Свое мнение депутат высказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мое мнение, что такая встреча, конечно, состоится», — заявил Чепа.

В среду, 4 декабря, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. По данным WSJ, он посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с американцами и заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Вашингтона.

Уточняется, что руководитель офиса украинского лидера попытался представить Киев как «конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути».

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