В России высказались о вероятности очной встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа допустил очную встречу Путина и Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил очную встречу президента России Владимира Путина и избранного новым президентом США Дональда Трампа после его инаугурации. Свое мнение депутат высказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мое мнение, что такая встреча, конечно, состоится», — заявил Чепа.

В среду, 4 декабря, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. По данным WSJ, он посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с американцами и заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Вашингтона.

Уточняется, что руководитель офиса украинского лидера попытался представить Киев как «конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути».

