В Госдуме раскритиковали идею ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом

Депутат Бессараб назвала непродуманной идею ввести «Новогодний семейный бюджет»

Идея ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом и пенсионеров является непродуманной, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она оценила инициативу в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «Новогодний семейный бюджет» — разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров. На эти цели может направляться часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам года, указал он.

«Я думаю, что инициатива однозначно не пройдет. Для понимания давайте посчитаем, у нас примерно 42 миллиона пенсионеров, семьи с 10 миллионами деток получают сегодня единое пособие по рождению, воспитанию ребенка в возрасте до 17 лет. Это как раз те семьи, в которых по тем или иным причинам среднедушевой доход составляет сумму ниже прожиточного минимума, они ежемесячно получают поддержку государства в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. А теперь представим себе, если мы 42 миллионам пенсионеров и 10 миллионам россиян дадим по 10 тысяч рублей, сколько нам потребуется на эти цели? При самых скромных подсчетах, вы сами должны понимать, что у нас никаким образом не найдется дополнительно порядка 520 миллиардов», — высказалась депутат.

По словам Бессараб, взять такую сумму негде, тем более под конец года, когда необходимо выплатить бюджетникам и пенсионерам зарплаты и пенсии, при чем и за январь тоже. Кроме того, заканчиваются нацпроекты и нужно рассчитываться с подрядчиками за строительство школ и детсадов, добавила она.

«Кому-то что-то не доплатить? Перед кем-то извиниться и сказать, вы знаете, мы сегодня не можем вам выплачивать пособие, потому что мы решили новогодний подарок сделать? Все должно быть взвешенно, все должно быть просчитано, финансово-экономический анализ должен быть представлен. Я думаю, что сам мой коллега прекрасно понимает, что это невыполнимое предложение, но оно озвучено, хорошее лицо сделано, а дальше пусть правительство разбирается, как ответить на это непродуманное предложение», — заключила парламентарий.

Ранее Бессараб рассказывала о том, что 1 апреля 2025 года всех получателей пенсий ожидают индексации, в этот период выплаты будут проиндексированы на 14,75 процента.