Захарова высказалась о реакции Филиппин на проход российской подводной лодки

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивилась реакции Манилы на появление в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа». Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».
По ее словам, пребывание судна было «абсолютно правомерным и никак не нарушает нормы международного морского права».
По мнению Захаровой, подобная реакция со стороны Филиппин является частью политики западных властей и СМИ по «демонизации» России, а также «навязыванию мировой общественности нарратива об агрессивных намерениях Москвы». Дипломат также призвала «филиппинских коллег не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии».
Ранее филиппинский президент Фердинанд Маркос — младший заявил, что Манила обеспокоена появлением в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа».