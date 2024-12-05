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02:40, 5 декабря 2024Мир

Захарова высказалась о реакции Филиппин на проход российской подводной лодки

Захарова: Москву удивила реакция Филиппин из-за российской подводной лодки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивилась реакции Манилы на появление в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа». Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, пребывание судна было «абсолютно правомерным и никак не нарушает нормы международного морского права».

По мнению Захаровой, подобная реакция со стороны Филиппин является частью политики западных властей и СМИ по «демонизации» России, а также «навязыванию мировой общественности нарратива об агрессивных намерениях Москвы». Дипломат также призвала «филиппинских коллег не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии».

Ранее филиппинский президент Фердинанд Маркос — младший заявил, что Манила обеспокоена появлением в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа».

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