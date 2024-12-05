Зеленский рассказал о шести украинских мэрах в российском плену

Зеленский рассказал, что шесть украинских мэров находятся в российском плену

В российском плену находятся шесть мэров украинских городов и глав общин. Об этом заявил в ходе видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, ролик его выступления публикует в Telegram телеканал «Новости.LIVE».

«Сейчас в российском плене по меньшей мере шесть мэров и глав общин», — заявил украинский лидер.

Главы каких именно городов и общин находятся в российском плену, не уточняется.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины Сергей Стокоз рассказал, как командиры украинской армии пугали бойцов жестокостью российских военных. В ходе допроса он отметил, что подобные истории оказались ложью.