Жители российского приюта ушли на СВО

Мурманский соцприют «Теплый север» сообщил об отправке подопечных на СВО

Подопечные мурманского социального приюта «Теплый север» заключили контракт и ушли на специальную военную операцию (СВО). Об отправке жителей на СВО приют сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказали в «Теплом севере», служить по контракту отправились сразу шесть человек. Отмечается, что один из бывших жителей приюта уже получил несовместимые с жизнью ранения.

Также в приюте сообщили, что еще несколько человек поступили в соцучреждение для людей в трудной ситуации уже после участия в СВО. «К нашей постоянной категории людей, потерявших жилье и доход, теперь постепенно стали присоединяться и бездомные участники СВО, имеющие тяжелейшие ранения, зависимости, судимости», — рассказали в приюте.

Ранее сообщалось, что не получивший выплат измученный ветеран СВО оказался в приюте с гноящимися ранами.