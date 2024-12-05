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13:06, 5 декабря 2024Россия

Жители российского приюта ушли на СВО

Мурманский соцприют «Теплый север» сообщил об отправке подопечных на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Подопечные мурманского социального приюта «Теплый север» заключили контракт и ушли на специальную военную операцию (СВО). Об отправке жителей на СВО приют сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказали в «Теплом севере», служить по контракту отправились сразу шесть человек. Отмечается, что один из бывших жителей приюта уже получил несовместимые с жизнью ранения.

Также в приюте сообщили, что еще несколько человек поступили в соцучреждение для людей в трудной ситуации уже после участия в СВО. «К нашей постоянной категории людей, потерявших жилье и доход, теперь постепенно стали присоединяться и бездомные участники СВО, имеющие тяжелейшие ранения, зависимости, судимости», — рассказали в приюте.

Ранее сообщалось, что не получивший выплат измученный ветеран СВО оказался в приюте с гноящимися ранами.

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