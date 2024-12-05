Звезда реалити-шоу рассказала о ведущей к слепоте редкой болезни

Звезда реалити-шоу Реджи Берд заявила, что потеряет зрение из-за редкой болезни

Австралийская звезда реалити-шоу Реджи Берд (настоящее имя — Реджина Соренсен) пожаловалась на ухудшение зрения из-за редкой болезни и заявила, что в будущем ослепнет. Об этом пишет Daily Telegraph.

«Не знаю, что я буду делать, когда этот день настанет», — призналась Берд, говоря о болезни, ведущей к полной потере зрения. Телезвезда пояснила, что перспектива пугает ее, поскольку в последнее время ее состояние стало заметно ухудшаться. Она добавила, что из-за болезни старается брать от жизни все, пока может это делать.

Отмечается, что в 2003 году у Берд диагностировали пигментный ретинит — редкую болезнь, которая вызывает ухудшение зрения и зачастую слепоту. В 2008 году, после того как она потеряла до 90 процентов зрения, она получила инвалидность.

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