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16:33, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Проработавший 44 года на телевидении ведущий рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

Телеведущий Стюарт заявил, что из-за деменции он во многом зависит от жены
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: IMAGO / James Warren / Globallookpress.com

Известный британский телеведущий Алистер Стюарт, проработавший 44 года на телевидении, рассказал о жизни с деменцией. В беседе с Telegraph он назвал унизительным тот факт, что из-за неизлечимой болезни он теперь во многом зависит от жены.

По словам Стюарта, без жены он был бы обречен. Отмечается, что супруга 72-летнего ведущего возит его на машине, завязывает ему шнурки и застегивает рубашки, а также договаривается о том, чтобы кто-нибудь заглянул к мужу, если ее нет дома. «Он лишился своей независимости, и я вместе с ним. Но нельзя же останавливаться, не так ли? Ради него, а также ради наших детей», — отметила супруга телеведущего.

Стюарт также рассказал, что изменил образ жизни после того, как узнал о диагнозе: так, теперь он старается регулярно встречаться с друзьями и ежедневно выгуливает собак. Кроме того, из-за деменции он почти полностью исключил алкоголь и отказался от привычки выкуривать по 40 сигарет в день.

О том, что у телеведущего обнаружили неизлечимый недуг, сообщалось в сентябре 2023 года. Стюарт рассказал, что на фоне болезни стал чаще вести заметки из-за проблем с краткосрочной памятью, а также решать головоломки, чтобы поддерживать активность мозга.

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