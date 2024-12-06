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20:15, 6 декабря 2024Ценности

47-летняя солистка группы «Винтаж» станцевала в наряде из сетки

Екатерина Ештокина
Анна Плетнева

Анна Плетнева. Кадр: @dusya_star

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном наряде. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница разместила ролик, в котором станцевала, примерив черное боди из крупной сетки. Данный наряд она дополнила ультракороткими шортами и бюстгальтером без бретелей. Вдобавок звезда надела туфли на высоком каблуке, распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее в декабре солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в кожаных микрошортах. Артистка разместила серию фото, на которых позировала, сидя на офисном столе, в черных капроновых колготках.

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