47-летняя солистка группы «Винтаж» станцевала в наряде из сетки

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном наряде. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница разместила ролик, в котором станцевала, примерив черное боди из крупной сетки. Данный наряд она дополнила ультракороткими шортами и бюстгальтером без бретелей. Вдобавок звезда надела туфли на высоком каблуке, распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее в декабре солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в кожаных микрошортах. Артистка разместила серию фото, на которых позировала, сидя на офисном столе, в черных капроновых колготках.