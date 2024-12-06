RT: гражданин США Грэй приехал в Россию для участия в СВО

Гражданин США Алекс Грэй приехал в Россию, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает канал RT.

«После всего, что я изучил, я уже понимал, что Россия находится на правильной стороне истории. Я хотел, чтобы основой моей новой жизни стала военная служба новой Родине», — отметил Грэй в беседе с каналом.

По словам американца, его жена родом из России. Грэй сообщил, что с предыдущего места работы он был уволен, так как использовал предоставленный отпуск для поездки в Россию, чтобы навестить близких. Он подчеркнул, что увольнение стало «последней каплей», повлиявшей на его решение.

Грэй добавил, что из-за несогласия с современными американскими ценностями захотел «построить свою жизнь в России, где по-прежнему в почете традиционные ценности, а православие — основная вера и неотъемлемый элемент общества». В настоящее время он проходит подготовку в одной из учебных частей Министерства обороны России.

Ранее помогавший российским войскам американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что некоторые украинские солдаты просили его помочь им с выездом в США, чтобы покинуть зону СВО.