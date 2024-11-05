Мартиндейл: некоторые военные ВСУ просили помочь с выездом в США из зоны СВО

Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили его помочь им с выездом в США, чтобы покинуть зону специальной военной операции (СВО). Слова Мартиндейла передает РИА Новости.

«Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку», — заявил Мартиндейл.

Американец добавил, что боевой дух украинских военных «полностью исчез». По его словам, многие из них были напуганы и не видели веских причин продолжать воевать.

Мартиндейл уточнил, что в рядах ВСУ все же остались бойцы, стремящиеся нанести России поражение. При этом их боевой дух также ослаб по сравнению с прошлым годом.

Ранее помогавший российским войскам американец заявил, что благодаря паспорту США смог проехать через всю Украину.