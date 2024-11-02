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14:23, 2 ноября 2024Россия

Помогавший ВС России американец рассказал о поездке через всю Украину

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл: паспорт США помог проехать через Украину
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дэниэл Мартиндейл

Дэниэл Мартиндейл. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ), рассказал, как ему удалось проехать через всю Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности своего путешествия по стране американец рассказал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«У меня есть преимущество — американский паспорт. Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине», — сказал Мартиндейл.

Ранее стало известно, что Дэниэла вывезли с территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе села Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР) — впоследствии Мартиндейла доставили в Донецк.

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