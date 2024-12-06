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15:47, 6 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о выгодных для инвестиций видах апартаментов

Эксперт Дедков: «белые» апартаменты выгоднее всего для покупки под сдачу
Виктория Клабукова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выгода от покупки апартаментов зависит от того, что они из себя представляют. Какие виды апартаментов существуют, изданию «ФедералПресс» рассказал управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков.

Апартаменты не являются жилым помещением, зарегистрироваться в них нельзя, отчего цена на такие объекты бывает дешевле, чем на обычные квартиры. Намереваясь купить апартаменты, прежде всего нужно оценить, к какой зоне относится помещение — белой, серой или черной, обращает внимание эксперт.

Так называемые «белые» апартаменты экспонируются в гостиничном комплексе, который построен на участке с соответствующим назначением. Такой вид апартаментов — выгоднее всего для покупки под сдачу. В таком помещении проведена чистовая отделка, в здании организован сервис с уборкой, химчисткой и доставкой еды в номер, и имеются общественные пространства. «Собственники "белых" апартаментов могут спать спокойно и даже рассчитывать на больший доход, чем арендодатели жилья ввиду более высокого класса гостиничного здания, наличия инфраструктуры и сервиса. Кроме того, они приобретают полностью готовый к сдаче в аренду объект и лишены рисков непредвиденных трат», — убежден Дедков.

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«Серые» апартаменты — менее привлекательны для покупки. Здание, в котором они продаются, как правило, лишь формально называется гостиницей, но, кроме назначения, ничем ее не напоминает. В то же время «черные» апартаменты размещены в строящихся зданиях или домах под реконструкцию. Обычно такое здание не предназначено даже для временного проживания и является офисным, производственным или торговым, однако недобросовестный застройщик позиционирует его как жилое.

Не все специалисты склонны считать апартаменты удачным вложением. В нынешних рыночных условиях риелторы и вовсе отговаривают от такой покупки, ведь единственное достоинство таких лотов — цена — исчезло. На сегодняшний день цены на апартаменты и обыкновенные квартиры сравнялись.

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