Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняли Пустынку в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Пустынка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над Пустынкой установили военнослужащие Центральной группировки российских войск.

Военнослужащим удалось добиться успеха в ходе продвижения вглубь обороны противника, подчеркнули в военном ведомстве. Потери украинских войск на указанном направлении за неделю боев превысили 3600 человек.

Ранее в ДНР сообщили об установлении российскими войсками контроля над трассой Запорожье — Курахово. Эта трасса является главной транспортной артерией по снабжению украинских подразделений на южнодонецком участке линии боевого соприкосновения, подчеркнул советник главы республики Игорь Кимаковский.