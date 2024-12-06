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12:32, 6 декабря 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняли Пустынку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Пустынка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над Пустынкой установили военнослужащие Центральной группировки российских войск.

Военнослужащим удалось добиться успеха в ходе продвижения вглубь обороны противника, подчеркнули в военном ведомстве. Потери украинских войск на указанном направлении за неделю боев превысили 3600 человек.

Ранее в ДНР сообщили об установлении российскими войсками контроля над трассой ЗапорожьеКурахово. Эта трасса является главной транспортной артерией по снабжению украинских подразделений на южнодонецком участке линии боевого соприкосновения, подчеркнул советник главы республики Игорь Кимаковский.

ЖЗЛ
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