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21:41, 6 декабря 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали сразу два российских региона

МО: украинские беспилотники уничтожили над Астраханской и Белгородской областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать два региона России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в период с 20:10 по 20:50 по московскому времени над Астраханской и Белгородской областями были уничтожены два украинских дрона самолетного типа.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников ВСУ в небе над Воронежской областью. Позднее стало известно, что в результате атаки пострадал один человек. Он получил ранение небольшой тяжести. Кроме того, в результате удара украинского дрона на территории области произошло возгорание, оно уже ликвидировано.

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