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15:27, 6 декабря 2024Экономика

Крупнейшая экономика Европы избежала рецессии

Экономика Германии выросла на 0,1 процент в третьем квартале и избежала рецессии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,4 процента, что выше, чем в предыдущие два квартала (0,3 и 0,2 процента соответственно), а Германия смогла избежать рецессии. Об этом говорится в докладе Евростата.

Годовая динамика еврозоны увеличилась в соответствии с прогнозами до 0,9 процента против 0,5 и 0,04 процента в предыдущие кварталы. У второй экономики зоны евро — Франции — дела обстоят лучше, чем в Германии, ее рост достиг 0,4 процента.

Высокие темпы роста показала Ирландия — 3,5 процента, а хуже всего дела обстоят в Венгрии — минус 0,7 процента. При этом в предыдущем квартале падение у нее составило только 0,2 процента.

Ранее сообщалось, что основной немецкий фондовый индекс DAX 40 поднялся до рекордных в истории значений, превысив 20 тысяч пунктов. По состоянию на 6 декабря он уже преодолел отметку 20 400 пунктов. С начала года DAX 40 вырос на 20 процентов, что свидетельствует о вере инвесторов в потенциал компаний, несмотря на многочисленные сообщения политиков и СМИ о проблемах в немецкой экономике.

В частности, серьезные трудности испытывает автомобильная промышленность Германии, одна из ключевых в стране. По данным мюнхенского Института экономических исследований (Ifo), в ноябре индекс делового климата в ней опустился до минус 32,1 пункта — минимального с первого квартала 2022 года уровня.

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