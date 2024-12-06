Боец СВО поссорился с пациенткой больницы из-за очереди и женился на ней через три дня

В ЯНАО отпускник из зоны СВО женился на третий день знакомства

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участник специальной военной операции (СВО) женился на женщине, с которой устроил конфликт. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа в Telegram.

Будущие муж и жена поссорились из-за места в очереди. После этого боец подошел к россиянке и извинился за свои действия. Через три дня пара уже официально оформила свои отношения.

Жена военнослужащего работает в сфере медицины. Чтобы не расставаться с мужем, она планирует подписать контракт с Минобороны.

Ранее в Челябинске другому бойцу СВО отказали в женитьбе в третий раз на одной и той же женщине. Причиной этому послужило отсутствие у бойца паспорта — он остался в воинской части. В итоге брак удалось зарегистрировать всего за несколько часов до его возвращения в зону СВО.