Драка с напавшим на учеников российской школы восьмиклассником попала на видео

Камера видеонаблюдения сняла драку учеников, предшествующую нападению с ножом

Перед нападением с ножом на учеников 14-летний юноша участвовал в драке, ее сняла камера видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал Kub Mash.

На записи видно скопление учеников в школьном коридоре. В толпе двое юношей начинают друг друга толкать, после чего завязывается драка. К ней подключаются и другие школьники.

Ранее стало известно о нападении 14-летнего юноши на одноклассников в школе №94 Краснодарского края. На перемене он поругался с одним из учеников из-за громкой музыки, после чего вытащил холодное оружие. Пострадали как минимум три человека, их госпитализировали. Юноша задержан.