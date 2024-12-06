Дважды пережившая рак яичников женщина предупредила о симптомах болезни

Belfast Live: постоянная усталость стала первым симптомом рака яичников

52-летняя жительница Северной Ирландии по имени Дженни Магинн дважды пережила рак яичников. Историю женщины рассказало издание Belfast Live.

В 2021 году у Магинн впервые выявили рак яичников. Его симптомы женщина, которой тогда было 49 лет, списала на перименопаузы. Позже, когда ее живот стал сильно раздуваться, она обратилась к врачу.

К моменту, когда ей диагностировали рак, болезнь уже развилась до запущенной стадии. «В моем случае симптомы легко было списать на другие состояния. И если болезнь диагностируют на поздней стадии, то велика вероятность рецидива», — предупредила Магинн.

Женщине сделали две операции, после чего назначили полугодовой курс химиотерапии. В течение полутора лет после его окончания она проходила поддерживающее лечение. Однако вскоре болезнь снова вернулась. В апреле 2024 года Магинн вновь начала курс химиотерапии.

Ранее стала известна история 55-летней жительницы Лондона Суны Кылыч, у которой лечение от одного вида рака спровоцировало развитие другого, более агрессивного рака. Химиотерапия, назначенная против рака груди, стала причиной появления рака крови.