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13:23, 6 декабря 2024Забота о себе

Дважды пережившая рак яичников женщина предупредила о симптомах болезни

Belfast Live: постоянная усталость стала первым симптомом рака яичников
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jason Grant / Shutterstock / Fotodom

52-летняя жительница Северной Ирландии по имени Дженни Магинн дважды пережила рак яичников. Историю женщины рассказало издание Belfast Live.

В 2021 году у Магинн впервые выявили рак яичников. Его симптомы женщина, которой тогда было 49 лет, списала на перименопаузы. Позже, когда ее живот стал сильно раздуваться, она обратилась к врачу.

К моменту, когда ей диагностировали рак, болезнь уже развилась до запущенной стадии. «В моем случае симптомы легко было списать на другие состояния. И если болезнь диагностируют на поздней стадии, то велика вероятность рецидива», — предупредила Магинн.

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Женщине сделали две операции, после чего назначили полугодовой курс химиотерапии. В течение полутора лет после его окончания она проходила поддерживающее лечение. Однако вскоре болезнь снова вернулась. В апреле 2024 года Магинн вновь начала курс химиотерапии.

Ранее стала известна история 55-летней жительницы Лондона Суны Кылыч, у которой лечение от одного вида рака спровоцировало развитие другого, более агрессивного рака. Химиотерапия, назначенная против рака груди, стала причиной появления рака крови.

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