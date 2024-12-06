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08:06, 6 декабря 2024Мир

Ермак и Салливан обсудили нехватку личного состава ВСУ

Bloomberg: Ермак и Салливан обсудили нехватку личного состава ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили нехватку личного состава, которую испытывают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отметило, что Салливан и Ермак говорили о наращивании военной помощи Вашингтона Киеву уходящей администрацией президента Джо Байдена. Кроме того, они коснулись вопроса экономического давления на Россию, нехватки личного состава у украинской армии и экономической помощи.

Ранее британское издание The Economist со ссылкой на украинских военных заявило, что в ВСУ имеется серьезная нехватка личного состава из-за того, что кампания мобилизации не выполнена даже на две трети от цели.

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