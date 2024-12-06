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11:33, 6 декабря 2024Экономика

Европейская страна попросила Россию увеличить поставки газа

Вице-премьер Сербии рассказал о просьбе к РФ увеличить поставки газа этой зимой
Дмитрий Воронин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сербия попросила Россию увеличить поставки газа в течение предстоящей зимы, рассказал вице-премьер республики Александр Вулин. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил зампред правительства этой европейской страны, закупки из России уже увеличены, а позднее стороны планируют заключить новое соглашение.

Вулин допустил, что могут возникнуть сложности с оплатой газа, и пообещал, что в Сербии сделают все возможное, чтобы эти проблемы преодолеть.

Говоря о проблемах, возникших с расчетами у российских участников внешнеэкономической деятельности на фоне новых санкций США, глава Минфина РФ Антон Силуанов накануне указал, что ситуация уже стабилизируется. «Еще одна неделька — и все будет в порядке», — прокомментировал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что европейским государствам придется встать в очередь и просить о возобновлении сделок с российском газом после того, как американцы перестанут экспортировать СПГ из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей.

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