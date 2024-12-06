Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

Хинштейн сообщил, что приступит к работе в Курской области 7 декабря

Назначенный врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александр Хиншнейн сообщил, что приступит к работе в регионе 7 декабря, передает ТАСС.

О назначении Хинштейна стало известно вечером 5 декабря. Перед этим с ним пообщался президент России Владимир Путин.

На следующий день после встречи с Путиным Хинштейн рассказал о первых шагах в новой должности. «Начну с того, что осмотрюсь и пойму, какие задачи нужно решать в первую очередь», — сказал он.

Ранее стало известно, что отставка возглавлявшего Курскую область Алексея Смирнова могла состояться из-за масштабных хищений, выявленных в регионе. Официальная версия ухода губернатора, озвученная пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым – «он сам подал в отставку».