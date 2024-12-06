Хинштейн рассказал о планах на первые дни работы во главе Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн о планах: начну с того, что осмотрюсь

Врио главы Курской области Александр Хинштейн начнет первые дни работы с того, что «осмотрится». Так о своих планах на новом рабочем месте он рассказал в комментарии, опубликованном в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

По словам чиновника, он планирует оправдать доверие президента и добиться признания жителей Курской области. Хинштейн добавил, что изучит повестку региона, чтобы понять, за какие задачи браться прежде остальных. «Начну с того, что осмотрюсь и пойму, какие задачи нужно решать в первую очередь», — заявил он.

Президент России Владимир Путин сменил курского губернатора вечером в четверг, 5 декабря. Должность Алексея Смирнова он предложил депутату Александру Хинштейну.

Как заявил политолог Ростислав Туровский, отставка Смирнова с должности губернатора Курской области связана с тем, что ему не удалось сохранить контроль над общественным мнением в регионе. Туровский напомнил о недовольствах вынужденных переселенцев из приграничных районов, которые возникали во время руководства Смирновым Курской областью.