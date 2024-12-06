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02:58, 6 декабря 2024Мир

Биолог рассказала о выкосившем больше 140 человек в одном районе неизвестном вирусе

Анча Баранова: неизвестный вирус в ДРК вызывает головную боль и кровоизлияния
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Неизвестный вирус, выкосивший больше 140 жителей одного из бедных районов Демократической Республики Конго (ДРК), вызывал у пациентов головную боль, покраснение глаз и похожие на грипп симптомы. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико», — сказала Баранова, добавив, что пока неизвестно, столкнулись ли в африканской стране с разновидностью старого вируса или это новая инфекция.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что следят за информацией о вспышке неизвестного вируса в Демократической Республике Конго. В санитарной службе напомнили, что в России существует система контроля за прибывающими в страну пассажирами из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

О смерти более 140 человек от неизвестного вируса в провинции Кванго в ДРК стало известно 3 декабря. Тогда говорилось о симптомах, похожих на COVID-19. Врачи, осматривая пациентов, не смогли поставить диагноз и назначить лечение. При этом чаще остальных вирус поражал женщин и детей.

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