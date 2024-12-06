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13:52, 6 декабря 2024Экономика

Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

Эксперт Тюрин посоветовал выбрать в квартиру чугунные и биметаллические батареи
Виктория Клабукова

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

У каждого типа радиаторов есть свои преимущества и недостатки. Что нужно учитывать перед покупкой батарей в квартиру, порталу 56orb.ru рассказал руководитель направления ПРО в категории водоснабжение сети магазинов «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») Антон Тюрин.

Так, по его словам, чугунные батареи отличаются долговечностью и способны долго удерживать тепло. Также им не грозят ржавчина и перепады давления. Такой вариант хорошо подходит для квартир с центральным отоплением, но не котируется современными покупателями, считаясь отголоском прошлого. Вдобавок они довольно тяжелы. Меньше весят радиаторы алюминиевые. Из других достоинств таких моделей — модерновый дизайн, более быстрый прогрев и доступная цена. Однако алюминиевые батареи склонны к коррозии и чувствительны к качеству теплоносителя.

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Также эксперт советует рассмотреть для покупки биметаллические радиаторы. Такой материал легко переносит высокое давление и скачки температур, идеально подходя для многоквартирных домов. Хорошей теплоотдачей и низким ценником могут похвастаться стальные модели. Но из-за примесей в воде они могут проржаветь, что сократит срок их службы, напоминает Тюрин.

Таким образом, для квартир с центральным отоплением специалист советует выбрать чугунные или биметаллические батареи, а для автономного отопления — стальные или алюминиевые. В последнем случае Тюрин рекомендует также медно-алюминиевые модели: у них хорошая теплоотдача и стильный дизайн, но и высокая цена.

Ранее россиянам рассказали о капитальных мерах для обогрева дома. По мнению экспертов, электрический теплый пол — не лучшее решение при отсутствии отопления в квартире. Большую пользу принесут внутрипольные конвекторы и кондиционеры — не все квартировладельцы помнят, что у них есть функция подогрева воздуха.

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