Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

Эксперт Тюрин посоветовал выбрать в квартиру чугунные и биметаллические батареи

У каждого типа радиаторов есть свои преимущества и недостатки. Что нужно учитывать перед покупкой батарей в квартиру, порталу 56orb.ru рассказал руководитель направления ПРО в категории водоснабжение сети магазинов «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») Антон Тюрин.

Так, по его словам, чугунные батареи отличаются долговечностью и способны долго удерживать тепло. Также им не грозят ржавчина и перепады давления. Такой вариант хорошо подходит для квартир с центральным отоплением, но не котируется современными покупателями, считаясь отголоском прошлого. Вдобавок они довольно тяжелы. Меньше весят радиаторы алюминиевые. Из других достоинств таких моделей — модерновый дизайн, более быстрый прогрев и доступная цена. Однако алюминиевые батареи склонны к коррозии и чувствительны к качеству теплоносителя.

Также эксперт советует рассмотреть для покупки биметаллические радиаторы. Такой материал легко переносит высокое давление и скачки температур, идеально подходя для многоквартирных домов. Хорошей теплоотдачей и низким ценником могут похвастаться стальные модели. Но из-за примесей в воде они могут проржаветь, что сократит срок их службы, напоминает Тюрин.

Таким образом, для квартир с центральным отоплением специалист советует выбрать чугунные или биметаллические батареи, а для автономного отопления — стальные или алюминиевые. В последнем случае Тюрин рекомендует также медно-алюминиевые модели: у них хорошая теплоотдача и стильный дизайн, но и высокая цена.

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