Лавров: Россия не начала бы СВО, если бы Украина выполнила Минские соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону напомнил о причинах начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что Москва не проводила бы СВО, если бы Украина выполнила Минские соглашения.

Он отметил, что договоренности саботировались, и Киев пытался захватить восточную часть Донбасса силой. В это же время российская сторона предлагала проект договора о гарантиях безопасности США и НАТО, однако он был отвергнут.

«И когда Украина и ее спонсоры запустили план "Б", пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко пришли к власти под лозунгами мира, но оба солгали своему народу.

Ранее Лавров заявил, что Россия ответит любыми средствами при попытке Запада нанести ей «стратегическое поражение» в ходе конфликта с Украиной.

