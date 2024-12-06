Лавров оценил влияние западных санкций на Россию

Лавров: экономика России выдержала санкции и стала сильнее

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответил на вопрос, может ли снятие санкций с России стать условием для соглашения об урегулировании на Украине. По его словам, многие в России хотели бы сделать это условием, однако экономика страны выдержала и стала сильнее.

По его словам, чем дольше государство живет в условиях санкций, тем больше понимает необходимость рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы сотрудничества с дружественными странами.

«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции», — подчеркнул Лавров, отметив, что при администрации президента США Джо Байдена рестрикции стали беспрецедентными. Однако эти ограничения делают Россию сильнее.

Ранее глава МИД заявил, что Россия хотела иметь нормальные отношения со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США».

