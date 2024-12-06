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01:37, 6 декабря 2024Мир

Лавров поделился впечатлениями от Трампа

Лавров назвал Трампа сильным человеком и дружелюбным в разговоре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров впечатлениями от избранного президента США Дональда Трампа, назвав его сильным человеком. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — отметил российский министр.

Лавров также добавил, что Россия уважает любой выбор, сделанный гражданами в ходе голосования, и с уважением относится к выбору американского народа. Он напомнил, что Россия открыта для контактов с нынешней администрацией США.

Равнее Лавров заявил, что в Москве не считают, что ухудшение отношений России и США из-за военной помощи Украине со стороны Вашигтона можно назвать состоянием войны. Однако Лавров подчеркнул, что разрешение Вашингтона использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России можно назвать опасным элементом гибридной войны.

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