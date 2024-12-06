Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ

Лавров: у России нет намерения уничтожить украинский народ

Глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ. Текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Москва многократно предупреждала НАТО о недопустимости расширения на восток, президент России Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые, грезили о «конце истории» и своем «доминировании».

«У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они братья и сестры российскому народу», — заключил глава МИД.

Он назвал происходящее на Украине гибридной войной. По его словам, официально Россия и США не воюют, однако Соединенные Штаты позволяют Киеву наносить удары своим оружием по территории РФ. Без американских военнослужащих украинские бойцы не смогли бы производить атаки подобными вооружениями.

