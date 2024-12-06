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17:48, 6 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о роли России во время размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: обслуживать «Орешник» до обучения белорусских военных будет Россия
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости / kremlin.ru

Систему «Орешник» в Белоруссии до обучения военных республики будет обслуживать Россия. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске, передает РИА Новости.

Он заявил, что цели системы «Орешник» будут определяться только Белоруссией. «Но... пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали»,— рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей. По его словам, в этих двух странах к границам с Белоруссией стягиваются силы НАТО.

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