Лукашенко рассказал о роли России во время размещения «Орешника» в Белоруссии

Систему «Орешник» в Белоруссии до обучения военных республики будет обслуживать Россия. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске, передает РИА Новости.
Он заявил, что цели системы «Орешник» будут определяться только Белоруссией. «Но... пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали»,— рассказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко рассказал об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей. По его словам, в этих двух странах к границам с Белоруссией стягиваются силы НАТО.