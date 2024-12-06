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11:02, 6 декабря 2024Спорт

Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

Лионель Месси признался, что очень скучает по болельщикам «Барселоны»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rodrigo Valle / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам испанской «Барселоны». Его слова приводит Mundo Deportivo.

Месси признался, что очень скучает по фанатам, и надеется на скорую встречу. «Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире», — добавил он.

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год и провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился обладателем Кубка Испании и восемь — Суперкубка.

В 2021-м форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Оттуда летом 2023-го он перебрался за океан, подписав контракт с американским «Интер Майами».

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