Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

Лионель Месси признался, что очень скучает по болельщикам «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам испанской «Барселоны». Его слова приводит Mundo Deportivo.

Месси признался, что очень скучает по фанатам, и надеется на скорую встречу. «Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире», — добавил он.

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год и провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился обладателем Кубка Испании и восемь — Суперкубка.

В 2021-м форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Оттуда летом 2023-го он перебрался за океан, подписав контракт с американским «Интер Майами».