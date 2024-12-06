МИД России сообщил о долгах Армении по взносам в ОДКБ

МИД России: Армения может иметь долг по взносам в ОДКБ до конца 2025 года

Армения может иметь долг по взносам в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в течение двух лет, этот период истечет в конце 2025 года. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент у Армении есть задолженность за 2024 год, а по истечении двух лет неуплаты «будут приниматься соответствующие решения». По его словам, задолженность республики — это «не что-то сверхъестественное» и бывали случаи, когда другие государства задерживали выплаты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее намерение выйти из ОДКБ. Он добавил, что Россия не навязывает республике членство в организации.