Министр культуры Литвы осудил отмену русской культуры

Министр культуры Литвы Бирутис: отмена русской культуры была бы неправильной

Отмена русской культуры была бы неправильной, и литовские политики не должны этим заниматься. Такое мнение выразил новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис, передает Delfi.

Бирутис осудил отмену русской культуры после назначения на пост министра и обратил внимание на большое число русскоязычных граждан Литвы. «Сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, это совершенно неправильно, неадекватно и политики не должны так поступать», — заявил глава Минкульта.

Министр призвал литовских политиков отделять культуру от политики. Он также призвал индивидуально рассматривать каждого российского исполнителя, приезжающего с выступлениями в страну.

Ранее в Литве начали расследование после призыва телеведущего к расправам за русские песни. Телеведущего Альгиса Раманаускаса заподозрили «в публичных призывах к насилию и физической расправе с группой людей определенной национальности и носителей конкретного языка».