Минобороны показало кадры от первого лица с уничтожением САУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской САУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесополосе самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На снятых от первого лица кадрах можно увидеть подлет дрона к САУ, стоящей около деревьев. Затем происходит столкновение и видео заканчивается.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе обязательно будет нормализовано.