Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 6 декабря 2024Россия

Минобороны показало кадры от первого лица с уничтожением САУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской САУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесополосе самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На снятых от первого лица кадрах можно увидеть подлет дрона к САУ, стоящей около деревьев. Затем происходит столкновение и видео заканчивается.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе обязательно будет нормализовано.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

      Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

      Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

      Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

      В России выявили значительные запасы драгоценного металла

      В российском городе задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней

      В Сочи треснула многоэтажка

      Занимающих деньги на празднование Нового года подсчитали

      Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше