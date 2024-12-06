Мощный пожар в Нижнем Новгороде удалось локализовать

МЧС: пожар на складе в Нижнем Новгороде локализован на площади 8400 квадратов

Мощный пожар на складе в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 8400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка — внутри есть легковоспламеняющиеся материалы. Но спасатели не дали огню распространиться.

Ранее МЧС сообщило, что кровля на месте возгорания обрушилась на 900 квадратах. К тушению привлекли более 100 специалистов и 35 единиц техники. Уточнялось также, что огонь охватил производственно-складское здание по производству и хранению утеплителя.

Ранее в Рыбинске на территории исправительной колонии № 2 произошел пожар. Возгорание началось с крыши здания, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На время ЧП заключенных переместили в другой корпус. В тушении участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы и МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

