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10:11, 6 декабря 2024Россия

Мощный пожар в Нижнем Новгороде удалось локализовать

МЧС: пожар на складе в Нижнем Новгороде локализован на площади 8400 квадратов
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МЧС России

Мощный пожар на складе в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 8400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка — внутри есть легковоспламеняющиеся материалы. Но спасатели не дали огню распространиться.

Ранее МЧС сообщило, что кровля на месте возгорания обрушилась на 900 квадратах. К тушению привлекли более 100 специалистов и 35 единиц техники. Уточнялось также, что огонь охватил производственно-складское здание по производству и хранению утеплителя.

Ранее в Рыбинске на территории исправительной колонии № 2 произошел пожар. Возгорание началось с крыши здания, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На время ЧП заключенных переместили в другой корпус. В тушении участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы и МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

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