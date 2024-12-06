Москвичей предупредили о скользких дорогах

В столице ввели «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

В столице и области в выходные, 7 и 8 декабря, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря, а также с 9:00 8 декабря до 21:00 8 декабря и в понедельник, 9 декабря, до 21:00.

В московском МЧС напомнили о правилах поведения во время гололедицы на дорогах. Важно отдавать предпочтение удобной обуви с нескользящей подошвой, стараться выбирать безопасные маршруты, по дороге передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Также следует избегать наклонных мест, осторожно ходить по лестницам и быть внимательным при переходе проезжей части.

Ранее синоптик Михаил Леус предсказал, что в выходные, 7 и 8 декабря, на столицу обрушатся снегопады, благодаря которым высота снежного покрова может вырасти до 5-10 сантиметров.