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13:43, 6 декабря 2024Спорт

На Australian Open ввели запрет для зрителей с российскими номерами

На Australian Open запретили покупку билетов зрителям с российскими номерами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

На Australian Open 2025 года ввели запрет для зрителей с российскими номерами телефонов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что при попытке купить билет и ввести номер с кодом +7 система не дает сделать заказ, так как в ней заблокирован этот регион. Вместе с тем, с проблемой столкнулись и зрители из Казахстана, которые также пользуются этим кодом.

В оргкомитете отказались снимать ограничение по просьбе казахстанских болельщиков. В Австралии заявили, что в таком случае доступ к билетам получат и пользователи российских номеров.

Australian Open пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

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