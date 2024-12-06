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17:15, 6 декабря 2024Мир

На родине Первой мировой войны заявили о начале третьей мировой

Вице-премьер Сербии Вулин: третья мировая война уже идет
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kirill Zykov / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency / Reuters

Третья мировая война уже идет, и вопрос заключается лишь в том, будет ли применено ядерное оружие. Об этом заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Не является вопросом, началась ли третья мировая война. Началась. Вопрос только в том, достигнет ли, эскалирует ли конфликт до применения ядерного оружия, больше ничего», — отметил политик.

Вулин также уличил Запад в лицемерии. В частности, он указал, что страны НАТО выступают за территориальную целостность Украины, однако игнорируют этот же вопрос в случае с Сербией и вопросом принадлежности Косово.

3 ноября прошлого года Вулин подал в отставку на фоне введения санкций США. Давление со стороны Вашингтона он сравнил с ультиматумом, предъявленным Сербии Австро-Венгерской империей в 1914 году, который стал поворотным моментом в начале Первой мировой войны. Тогда Вулин резюмировал, что его отставка является условием отказа Сербии от санкций против России и признания Косово.

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