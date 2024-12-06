На Западе неожиданно прокомментировали интервью Лаврова Карлсону

На Западе прокомментировали интервью министра Лаврова журналисту Карлсону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно было опубликовано на сайте американца. Пользователи соцсетей оценили разговор Карлсона с главой российского МИД.

Так, американские пользователи платформы YouTube отметили высокий уровень профессионализма главы российского внешнеполитического ведомства. Так, пользователь @joepaisano6726 написал: «Он говорит по-английски лучше, чем Камала Харрис. Он действительно приводит умные аргументы и использует факты в своих заявлениях». «Может быть, это только я так считаю, но Лавров и Путин кажутся в миллионы раз умнее и рассудительнее, чем когда-либо говорил любой западный чиновник», — отметил @zharkoo.

«Посмотрите, пожалуйста, как ясно, спокойно, без истерики и рассудительно объясняет ситуацию господин Лавров. Именно так ведет себя Россия на внешнеполитической арене — четко, взвешенно и рассудительно», — написал @edpack4816.

Пользователь @KingAmelinVlogs, в свою очередь, отметил профессионализм, не только Лаврова, но и Карлсона: «Удивительно, как Лавров свободно говорит по-английски, а Такер уважительно его слушает, не перебивая. Это настоящий профессионализм».

В интервью Карлсону Лавров признался, что ему жаль Байдена, и он испытывает «неудобство, дискомфорт», когда приходится комментировать поведение действующего американского лидера. Также он указал Карлсону на ошибку в должности Байдена.