Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:04, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе неожиданно прокомментировали интервью Лаврова Карлсону

На Западе прокомментировали интервью министра Лаврова журналисту Карлсону
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно было опубликовано на сайте американца. Пользователи соцсетей оценили разговор Карлсона с главой российского МИД.

Так, американские пользователи платформы YouTube отметили высокий уровень профессионализма главы российского внешнеполитического ведомства. Так, пользователь @joepaisano6726 написал: «Он говорит по-английски лучше, чем Камала Харрис. Он действительно приводит умные аргументы и использует факты в своих заявлениях». «Может быть, это только я так считаю, но Лавров и Путин кажутся в миллионы раз умнее и рассудительнее, чем когда-либо говорил любой западный чиновник», — отметил @zharkoo.

«Посмотрите, пожалуйста, как ясно, спокойно, без истерики и рассудительно объясняет ситуацию господин Лавров. Именно так ведет себя Россия на внешнеполитической арене — четко, взвешенно и рассудительно», — написал @edpack4816.

Пользователь @KingAmelinVlogs, в свою очередь, отметил профессионализм, не только Лаврова, но и Карлсона: «Удивительно, как Лавров свободно говорит по-английски, а Такер уважительно его слушает, не перебивая. Это настоящий профессионализм».

В интервью Карлсону Лавров признался, что ему жаль Байдена, и он испытывает «неудобство, дискомфорт», когда приходится комментировать поведение действующего американского лидера. Также он указал Карлсону на ошибку в должности Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Назван самый подорожавший российский экспортный продукт

      Российская учительница ударила восьмиклассника по лицу и попала на видео

      Ахеджакову захотели убрать из «Иронии судьбы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше