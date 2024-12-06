На Западе заявили о плане Европы устроить конфликт России и США

Меркурис: Европа хочет втянуть США в конфликт с Россией

Европа хочет втянуть США в конфликт с Россией посредством отправки войск на Украину. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Их реальный план заключается в том, чтобы отправить какую-нибудь европейскую армию на Украину, спровоцировать россиян на ответ, а потом, как они рассчитывают, США рано или поздно встанут на их сторону и прибудут их спасать», — рассказал военный аналитик.

По мнению Меркуриса, подобный сценарий является ловушкой Европы против Вашингтона, что объясняет заявления европейских лидеров о возможной отправке своих войск на Украину.

4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом. До этого верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас также не исключила отправку европейских военных на Украину.