Названы способы распознать болезнь по цвету лица

Управляющая аптек Макмиллан: бледность кожи может появляться при низком давлении

Внезапное изменение цвета лица может указывать на скрытые проблемы — от стресса и усталости до серьезных патологий, рассказала управляющая сетью аптек Ниам Макмиллан. Способы распознать болезни по цвету кожи она назвала изданию The Sun.

По словам специалистки, лицо может приобретать зеленоватый оттенок при тошноте, тревоге или вирусной инфекции. «Реже сине-серо-зеленый оттенок указывает на цианоз, который связан с проблемами дыхания или сердца», — добавила она.

Бледность кожи лица может появляться из-за анемии и усталости, а также при головокружениях и обмороках, отметила Макмиллан. Также внезапная бледность может быть реакцией на низкое давление, обезвоживание или шок. В таких случаях специалистка рекомендовала обращаться за медицинской помощью.

Желтый цвет кожи, особенно вокруг глаз, может указывать на желтуху. Также в этом случае моча приобретает темный оттенок, стул наоборот становится светлым. Такое состояние требует немедленной помощи врачей, предупредила Макмиллан.

Из-за жары, сильных эмоций или переутомлении лицо может покраснеть. Однако если покраснение не проходит длительное время, оно может говорить о повышенном давлении или о розацеа. Внезапное покраснение же, особенно если оно сопровождается повышенным потоотделением и одышкой, предупреждает о карциноидном синдроме — комплексе симптомов, возникающих в результате гормональной активности опухолей, заключила Макмиллан.

Ранее хирург Каран Радж назвал три симптома, которые указывают на серьезные заболевания и требуют срочного медицинского обследования. Специалист призвал обращаться к врачу, если есть необъяснимая потеря веса, изменения кала, а также перемены размера и цвета родинок.