Назвавшего русских особями Зеленского посчитали неадекватным

Лавров посчитал неадекватным назвавшего русских особями Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под «свою территориальную целостность», то он неадекватный. Текст опубликован на сайте МИД России.

Лавров напомнил, что, когда Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке в апреле 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он защищал русский язык. «Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь», — отметил министр.

Однако после прихода к власти Зеленский быстро изменился, указал глава МИД.

В ноябре 2021 года Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи». «Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи», — ответил Зеленский. В доказательство своей правоты политик заявил, что в противном случае в мире бы не существовало правоохранительных органов.