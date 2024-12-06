Назвавшего русских особями Зеленского посчитали неадекватным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под «свою территориальную целостность», то он неадекватный. Текст опубликован на сайте МИД России.
Лавров напомнил, что, когда Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке в апреле 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он защищал русский язык. «Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь», — отметил министр.
Однако после прихода к власти Зеленский быстро изменился, указал глава МИД.
В ноябре 2021 года Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи». «Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи», — ответил Зеленский. В доказательство своей правоты политик заявил, что в противном случае в мире бы не существовало правоохранительных органов.