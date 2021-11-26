Зеленский назвал попавших под санкции Совбеза украинцев нелюдями

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины превратился из пассивного органа в мощный инструмент по борьбе с угрозами национальной безопасности страны. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне, трансляция которого доступна в Facebook.

При этом журналистка «Фокуса» Екатерина Шумило спросила, когда Совбез сможет предоставить конкретные факты и доказательства, на основании которых выносятся решения о введении персональных санкций в отношении россиян и самих украинцев. «Вы не боитесь, что скоро увидите решения ЕСПЧ, что нарушены права тех людей, против которых вводили санкции?» — поинтересовалась она.

«Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи», — ответил Зеленский. В доказательство своей правоты политик заявил, что в противном случае в мире бы не существовало правоохранительных органов.

2 февраля президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.

В июле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство ввело санкции против сотни украинских граждан. По его словам, Киев установил, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина США, 127 — живы, а три человека умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, отметил секретарь.