Зеленский выдвинул требования новому правительству Германии

Украина ожидает от нового правительства ФРГ содействия по некоторым наиболее острым направлениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, который транслируется на странице офиса главы государства в Facebook.

По его словам, Киев надеется добиться от Берлина гарантий по сохранению транзита российского газа через Украину. Он подчеркнул, что запуск газопровода «Северный поток-2» является самой большой трагедией страны, и выразил надежду на то, что Европейский союз (ЕС) также выполнит все свои обещания по обеспечению энергетической безопасности Украины.

Зеленский также выдвинул требование к Германии о содействии в урегулировании конфликта в Донбассе и призвал оказывать давление на Россию, чтобы добиться встречи в «нормандском формате».

Ранее стало известно, что новая правящая коалиция Германии согласовала состав кабинета правительства ФРГ. В стране определился новый канцлер — им станет глава Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. Процедура его избрания состоится примерно через две недели. После этого временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель пожалела, что не смогла принять участие в саммите нормандского формата из-за проблем с его организацией, и указала, что ФРГ будет неизменно поддерживать территориальную целостность Украины.