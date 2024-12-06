Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Запорожская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Мирные жители не пострадали», — подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Федоров сообщил о повреждении ряда объектов инфраструктуры, подробностей о месторасположении и характеристиках объектов не сообщается. По информации чиновника, за 5 декабря на подконтрольной Киеву территории Запорожья прозвучало не менее 435 взрывов.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о нестабильной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что АЭС не вырабатывала электроэнергию более двух лет.