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08:43, 6 декабря 2024Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Запорожская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Мирные жители не пострадали», — подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Федоров сообщил о повреждении ряда объектов инфраструктуры, подробностей о месторасположении и характеристиках объектов не сообщается. По информации чиновника, за 5 декабря на подконтрольной Киеву территории Запорожья прозвучало не менее 435 взрывов.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о нестабильной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что АЭС не вырабатывала электроэнергию более двух лет.

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