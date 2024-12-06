Омбудсмен Чечни заявил о подлоге СК в публикации видео с дерущимся подростком

Омбудсмен Чечни Солтаев: при публикации видео с Мурдиевым СК совершил подлог

При публикации видео с дерущимся чеченским подростком Муслимом Мурдиевым Следственный комитет (СК) совершил подлог. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, его слова приводит канал «ЧГТРК "Грозный"» в Telegram.

По заявлению Солтаева, видео с дерущимся Мурдиевым было опубликовано не полностью, а защита располагает сведениями, что в других драках подросток не участвовал. Также он сообщил, что в конкретном отрывке, где есть дерущийся чеченский подросток, тот лишь якобы заступался за ребенка.

«Наступают сами себе на ногу! Такое чувство вызывает факт публикации видео драки с участием подростка», — заявил омбудсмен.

Против 14-летнего Мурдиева возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом соотечественника, и того выпустят на свободу. Он выразил мнение, что глава СК Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».