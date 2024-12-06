Полковник Уилкерсон напомнил критиковавшему Лаврова Блинкену о контактах с РФ

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил главе Госдепартамента Энтони Бликену о контактах с Россией после его критики высказываний глава МИД РФ Сергея Лаврова в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Госсекретарь ответил на слова российского коллеги о неделимой безопасности, обвинив Москву в одностороннем подходе к этой концепции. Он заявил о наличии у России «имперских амбиций».

Уилкерсон назвал бессоветным отказ главы Госдепа от контактов с российским посольством и экс-послом РФ в Вашингтоне.

«Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим», — подчеркнул полковник.

Ранее глава МИД России России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о ранее неизвестном разговоре с госсекретарем США об Украине. По словам министра, он давно не виделся с Блинкеном. Последний раз их встреча состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме в 2021 году.

