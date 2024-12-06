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02:21, 6 декабря 2024Мир

Стало известно о разговоре Лаврова и Блинкена об Украине

Лавров рассказал о неизвестном разговоре с Блинкеном об Украине в 2021 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о ранее неизвестном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном об Украине. Текст опубликован на сайте МИД России.

По словам министра, он давно не виделся с Блинкеном. Последний раз их встреча состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме в 2021 году.

«Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации», — рассказал Лавров, выразив надежду, что Блинкен не рассердится на него за раскрытие информации.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника».

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