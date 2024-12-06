В России отреагировали на проработку сценария отправки немецких войск на Украину

Депутат Чепа назвал неприемлемой отправку немецких миротворцев в зону СВО

Отправка в зону специальной военной операции западных миротворцев вряд ли может быть приемлема для России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на проработку подобного сценария в ФРГ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность отправки миротворческих сил Бундесвера на Украину для обеспечения мира в случае прекращения огня.

«Сейчас Запад рассматривает несколько вариантов, которые должны представить к переговорам. Они ищут лучшие для себя возможности. Мы знаем, что этих вариантов сейчас большое количество, и участие миротворцев рассматривается, как видим. Они давно этим занимаются, поставляя в том числе из Германии и других стран людей, специалистов. Для нас это вряд ли может быть приемлемо», — сказал депутат.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал безответственной идею об отправке немецких войск для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в данный момент нужно «искать иные подходы к тому, как можно урегулировать украинский кризис».

